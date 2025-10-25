Tudor: "Paura dell'esonero? Zero. Juve motivata e consapevole del momento"

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 25 OTT - "La squadra è motivata e vuole fare una bella gara: è consapevole del momento e conosce bene le qualità dell'avversario": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, in vista della trasferta di Roma contro la Lazio. "Io sto benissimo - continua in conferenza stampa - da zero a 10 penso zero a me stesso e dopo Madrid ho sensazioni positive nonostante la sconfitta: vogliamo dare ciò che dobbiamo dare, proveremo a vincere e domani sarà un bel banco di prova. Dobbiamo stare sul pezzo". (ANSA).

Sul possibile esonero ha anche detto: "Paura di essere esonerato? Zero, mi godo il momento, provo a fare il mio meglio. Questa sensazione di avere tutto chiaro mi dà forza. Provo sempre a mettermi in difficoltà da solo, cercando di capire cosa posso fare meglio per i miei giocatori”.