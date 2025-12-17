Beltran, di nuovo a segno col Valencia: spiana la strada in Coppa de Re

Secondo centro stagionale per Lucas Beltran. L'attaccante, in prestito al Valencia dalla Fiorentina, ha aperto le marcature in trasferta segnando l'1-0 contro il Sporting Gijon, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa del Re, terminata 2-0 per la sua squadra. Dopo il primo gol in assoluto segnato il 13 dicembre contro l'Atletico Madrid, l'argentino di proprietà della Fiorntina si è dunque ripetuto.