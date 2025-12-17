Mariano Izco sui viola: "A volte non c'è un perché, si perdono certezze"

Così a TMW l'ex centrocampista, Mariano Izco, sulla Fiorentina: "Il momento è complicato, assai. Hanno calciatori importanti, ma quando le cose vanno male non è facile uscire da queste situazioni. Bisogna lavorare sulla testa dei calciatori".

Cosa succede ai viola?

"Tante volte non c'è un perché. Mi ricordo con il Catania, se ci penso ancora non so cosa sia successo. Però perdi le certezze, è sempre colpa di tutti. Non vuoi certo retrocedere apposta. Oggi il campionato è molto equilibrato, può succedere....".

Comunque c'è ancora tempo per rialzarsi...

"Penso proprio di sì. Non ci vogliono dieci vittorie, ma qualche risultato positivo. La squadra c'è. Ancora c'è tanto tempo per recuperare. Ed è tutto alla portata".