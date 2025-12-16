Coppa d'Africa, come incide sulle squadre di serie A in lotta per la salvezza: il punto

L'Udinese, come noto, arriverà a Firenze senza due pedine, Rui Modesto e Vakoun Bayo che nei prossimi giorni saranno impegnati rispettivamente con Angola e Costa d'Avorio in Coppa d'Africa. Prende infatti il via la competizione continentale, che vedrà impegnati dal 21 dicembre (ma i ritiri sono già iniziati) fino al 18 gennaio ben 21 giocatori africani che giocano in Italia. Tra quelli di serie A molti giocano nelle squadre invischiate nella corsa salvezza. Il Lecce ad esempio dovrà fare a meno di Banda, Coulibaly e Gaspar, il Pisa di Nzola (che comunque avrebbe dovuto scontare tre giornate di squalifica in campionato) e Akinsanmiro, il Cagliari di Liteta e Luvumbo mentre il Genoa di Onana. La Fiorentina ovviamente, con il campione in cairca Kouame ritornato a giocare solo una settimana fa da aprile e dunque fuori causa, non avrà nessun giocatore impegnato. Ecco l'elenco dei giocatori della A convocati

ATALANTA: Ademola Lookman (Nigeria), Odilon Kossounou (Costa d'Avorio)

CAGLIARI: Joseph Liteta (Zambia), Zito Luvumbo (Angola, nella foto)

COMO: Assane Diao (Senegal)

GENOA: Jean Onana (Camerun)

HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria)

LAZIO: Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria), Boulaye Dia (Senegal)

LECCE: Lassana Coulibaly (Mali), Lameck Banda (Zambia), Kialonda Gaspar (Angola)

PISA: Mbala Nzola (Angola), Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)

ROMA: Neil El Aynaoui (Marocco), Evan Ndicka (Costa d'Avorio)

SASSUOLO: Woyo Coulibaly (Mali)

TORINO: Adam Masina (Marocco), Saul Coco (Guinea Equatoriale)

UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d'Avorio)