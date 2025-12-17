Losanna-Fiorentina, i convocati viola: out Fazzini e Gosens, Fortini ok

La Fiorentina, in attesa di partire per Losanna, dove domani sera affronterà la squadra locale per l'ultima gara di Conference del girone unico. La lista dei convocati viola vede l'assenza di Gosens e Fazzini mentre Fortini, che era in forse, partirà regolarmente.

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FORTINI Niccolò

7) GUDMUNDSSON Albert

8) KEAN Moise Bioty

9) KOŠPO Eman

10) KOUAME Kouakou Christian Michael

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SOHM Simon Salomon Junior

23) VITI Mattia