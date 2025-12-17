Losanna-Fiorentina, i convocati viola: out Fazzini e Gosens, Fortini ok
La Fiorentina, in attesa di partire per Losanna, dove domani sera affronterà la squadra locale per l'ultima gara di Conference del girone unico. La lista dei convocati viola vede l'assenza di Gosens e Fazzini mentre Fortini, che era in forse, partirà regolarmente.
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FORTINI Niccolò
7) GUDMUNDSSON Albert
8) KEAN Moise Bioty
9) KOŠPO Eman
10) KOUAME Kouakou Christian Michael
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SOHM Simon Salomon Junior
23) VITI Mattia
