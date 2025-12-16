Assemblea Lega Serie B approva bilancio, chiusura con leggero utile

(ANSA) - MILANO, 16 DIC - Approvata dall'assemblea di lega serie B la Relazione Annuale e del Bilancio di esercizio della stagione sportiva 2024/2025 chiuso con un leggero utile, che sconta una contrazione dei ricavi di mutualità di sistema e commercializzazione dei diritti tv, ma che beneficia di una ottimizzazione dei costi interni. Il Presidente Paolo Bedin, nella relazione, ha ripercorso i punti salienti della stagione che ha visto un cambio della governance, una costante interlocuzione istituzionale con la Federazione e le altre leghe, la costituzione della B Channel, la riorganizzazione della struttura e il rilancio delle politiche di Terzo settore attraverso la società di scopo delle Lega B. L'Assemblea ha ricevuto la visita dell'Amministratore delegato di Dazn Stefano Azzi che ha ribadito l'impegno costante e permanente del broadcaster verso la Serie BKT e anticipato l'upgrade editoriale per le prossime due giornate di campionato, arricchite con talent e nuovi contenuti per i tifosi.

L'Assemblea ha ospitato anche Lucia Salmaso, la Managing director Europe di BKT, azienda che da sette anni è title sponsor del campionato, una delle più longeve partnership commerciali sportive. Presentata infine la campagna 'Natale con i tuoi', che accompagnerà le prossime giornate di campionato della Serie BKT con anche iniziative solidali rivolte ai ragazzi di Dynamo Camp, e l'inedita collezione Calciatori Panini 2025/2026 interamente dedicata alla Serie BKT. (ANSA).