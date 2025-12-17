Indagini sui petardi al VP: si cercano 7-8 persone, ma sono stati due blitz
FirenzeViola.it
Per due notti di fila (domenica e lunedì) sono stati lanciati petardi contro il Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli, racconta questa mattina il Corriere Fiorentino. Secondo le prime indagini — che si basano sulle immagini delle telecamere di sicurezza attorno alla struttura sportiva — sette-otto persone avrebbero lanciato una quindicina di petardi contro la rete perimetrale della struttura, dove in queste ore la squadra è in ritiro dopo la sconfitta contro il Verona.
I carabinieri stanno cercando di capire chi ha preso parte ai due distinti «blitz». Verosimilmente si tratta di un’azione di protesta contro la squadra viola per il deludente andamento in campionato.
