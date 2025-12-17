Mercato, in difesa piacciono Leite, Becao e Coppola. Poi Lovric e Boga

Su la Repubblica-Firenze si fa il punto sul possibile mercato invernale con gennaio alle porte. In difesa sono tornati di moda i nomi di Leite e Becao o Coppola del Brighton, almeno un centrocampista, Martel del Colonia o Lovric, e almeno un esterno di attacco, con Boga tra i preferiti. L’ala ex Sassuolo e Atalanta è in uscita dal Nizza, dove è stato aggredito fisicamente dagli ultras nei giorni scorsi. Ovviamente molto dipenderà anche dal futuro di Vanoli, con cui si era parlato di mercato ma la cui posizione resta fortemente in bilico.