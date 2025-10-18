Tudor: "Il Como di Fabregas è una finta piccola. Sul mercato hanno speso tanto"

"A Como sarà una partita difficile, loro sono una cosiddetta 'finta piccola': vogliamo fare la nostra partita": così ha parlato in conferenza stampa il tecnico della Juventus, Igor Tudor, nel presentare la trasferta contro la formazione lariana. "I nuovi acquisti sono stati scelti tutti dall'allenatore (Fabregas, ndr), è una cosa rara - continua il croato in conferenza stampa - e hanno speso tanto: c'è rispetto, abbiamo preparato bene questa partita". Un riconoscimento importante dunque da parte del serbo per quella che sta diventando una realtà significativa del calcio italiano.