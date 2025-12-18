Il mister Mussa: "Ecco perchè Roma e Fiorentina potrebbero fare lo scambio Gud-El Sha"

Il mister Giovanni Mussa è stato intervistaato a TMW Radio nel corso di Maracanà a proposito di un possibile scambio tra Gudmundsson ed El Shaarawy. Ecco le sue parole: "Questo scambio andrebbe fatto solo da un punto di vista circostanziale. A livello assoluto l'islandese è sicuramente è superiore all'italiano, considerando anche che il primo è decisamente più giovane.

Al momento però i viola devono pescare un jolly per affrontare il girone di ritorno con uno spirito diverso e l'idea sarebbe di prendere un giocatore fatto e finito, di personalità come l'ex Milan. Dal punto di vista giallorosso invece Gudmundsson avrebbe la possibiltà di essere inserito in un ambiente più sereno".