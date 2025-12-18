Paganin sulla Fiorentina: "Ok la Conference, aiuta a tenere vivo il gruppo"

L'ex calciatore Antonio Paganin ha espresso il suo parere sull'opportunità di abbandonare la Conference da parte della Fiorentina, per concentrarsi sulla salvezza. Ecco il suo pensiero a TMW Radio, che ha approfondito il tema durante la trasmissione Maracanà:

"Non capisco, se devi anche tenere vivo il gruppo perché abbandonare certe sfide? Le gare ufficiali ti permettono di provare qualcosa, di prenderti qualche rivincita ed estraniarti.

E' un gruppo spaventato, mi ricordo con l'Inter ci sono passato, lo stato umorale di uno che non è abituato a certi traguardi è difficile. Ci si impaurisce, li capisco, ma se hai carattere ne esci fuori, sennò non è giusto che tu giochi in un club come la Fiorentina"