Paganin sulla Fiorentina: "Ok la Conference, aiuta a tenere vivo il gruppo"
FirenzeViola.it
L'ex calciatore Antonio Paganin ha espresso il suo parere sull'opportunità di abbandonare la Conference da parte della Fiorentina, per concentrarsi sulla salvezza. Ecco il suo pensiero a TMW Radio, che ha approfondito il tema durante la trasmissione Maracanà:
"Non capisco, se devi anche tenere vivo il gruppo perché abbandonare certe sfide? Le gare ufficiali ti permettono di provare qualcosa, di prenderti qualche rivincita ed estraniarti.
E' un gruppo spaventato, mi ricordo con l'Inter ci sono passato, lo stato umorale di uno che non è abituato a certi traguardi è difficile. Ci si impaurisce, li capisco, ma se hai carattere ne esci fuori, sennò non è giusto che tu giochi in un club come la Fiorentina"
Pubblicità
News
Le più lette
Copertina
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
Mario TeneraniVi dovete vergognare, tutti. Guardate come avete ridotto la Fiorentina. Ballardini al Franchi, Vanoli rischia. Contatto Giuntoli: in queste ore si decide
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com