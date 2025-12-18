Supercoppa, alle 20 Napoli-Milan: ecco le formazioni ufficiali
Alle 20 a Riad fischio d'inizio per la prima semifinale della Supercoppa italiana, Napoli-Milan. Domani si giocherà Bologna-Inter. Intanto stasera, sotto gli occhi del ct Gattuso, queste le formazioni che scenderanno in campo:
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, De Chiara. Allenatore: Antonio Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani. Allenatore: Massimiliano Allegri.
