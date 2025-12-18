Finalissima Spagna-Argentina: il 27 marzo 2026 la sfida tra campioni

I vincitori dell'Europeo e della Copa America si affronteranno prima dei Mondiali. Sono stati infatti ufficializzati data e sede della "Finalissima" tra Spagna e Argentina: il prestigioso match si giocherà il 27 marzo 2026. UEFA e CONMEBOL hanno comunicato che l'evento non si terrà nè in Europa nè in Sudamerica, bensì allo stadio Lusail di Doha, in Qatar.

Per la Nazionale spagnola sarà la prima partecipazione alla coppa dei campioni Conmebol-Uefa, competizione che finora ha visto disputarsi tre edizioni. Le prime due, nel 1985 e nel 1993, si svolsero quando il torneo era conosciuto come Coppa Artemio Franchi e furono vinte rispettivamente da Francia e Argentina.

L'edizione più recente risale al 2022, quando l'Italia fu battuta 3-0 dall'Argentina a Londra, permettendo all'Albiceleste di conquistare il suo secondo titolo su tre complessivi. La Spagna guidata dal giovane talento Lamine Yamal arriverà all'appuntamento da campione d'Europa in carica e da prima classficata nel ranking FIFA. L'ultimo precedente tra le due nazionali risale a marzo 2018, quando in un'amichevolte disputata a Madrid la Spagna vinse 6-1.