Conference: il deludente Crystal Palace cerca gli ottavi. Tutte le gare
Oggi tutte le squadre in campo alle 21:00 per l'ultimo impegno nel maxi girone di Conference League. La Fiorentina necessita di una vittoria, sul manto sintetico dello Stadio della Tuiliere, per avere la speranza di passare tra le prime otto ed evitarsi l'impegno dei playoff. L'unica squadra che è certa del passaggio del turno è lo Strasburgo, che questa sera sfiderà gli islandese del Breidablik Kopavogur, i quali necessitano di una vittoria per avare un minima chance di raggiungere i playoff. L'altra grande corazzata alla vigilia di questa Conference, sono i londinesi del Crystal Palace, che hanno deluso finora le aspettative, con due sconfitte, che li obbligano a vincere per andare direttamente agli ottavi. Sulla loro strada stasera troveranno il Kuopion Palloseura, anch'essi in una situazione analoga agli sfidanti della capolista. Di seguito tutte le partite dell'ultimo turno di Conference League:
AEK Atene (Grecia) - Uni Craiova (Romania) ore 21:00
AEK Larnaca (Cipro) - FC Shkendija (Macedonia del Nord) ore 21:00
AZ Alkmaar (Paesi Bassi) - Jagiellonia Bialystok (Polonia) ore 21:00
NK Celje (Slovenia) - Shelbourne FC (Irlanda) ore 21:00
Crystal Palace (Inghilterra) - Kuopion Palloseura (Finlandia) ore 21:00
Dinamo Kiev (Ucraina) - Artsakh FC (Armenia) ore 21:00
Losanna (Svizzera) - Fiorentina (Italia) ore 21:00
Legia Varsavia (Polonia) - Lincoln Red Imps (Gibilterra) ore 21:00
Mainz (Germania) - Shelbourne FC (Irlanda) ore 21:00
Omonia Nicosia (Cipro) - Rakow Czestochowa (Polonia) ore 21:00
Rayo Vallecano (Spagna) - KF DRITA (Kosovo) ore 21:00
Sigma Olomouc (Rep. Ceca) - Lech Poznan (Polonia) ore 21:00
Shaktar (Ucraina) - Rijeka (Croazia) ore 21:00
Shamrock Rovers (Irlanda) - Hamrun Spartans (Malta) ore 21:00
Slovan Bratislava (Slovacchia) - Hacken (Svezia) ore 21:00
Sparta Praga (Rep. Ceca) - Aberdeen (Scozia) ore 21:00
Strasburgo (Francia) - Breidablik Kopavogur (Islanda) ore 21:00
Hsk Zrinjski Mostar (Bosnia Erzegovina) - Rapid Vienna (Austria) ore 21:00
