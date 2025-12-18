Jacobelli sui tifosi: "Se mollano la squadra non ci sono più speranze"

vedi letture

Il giornalista del Corriere dello Sport e Tuttosport, Xavier Jacobelli, ha parlato a Radio Radio analizzando alcuni aspetti riguardanti la Fiorentina e offrendo alcune chiavi di lettura su determinate situazione in casa viola: “L’aggettivo giusto per descrivere questa squadra è impaurita. La Fiorentina ha subito il gol della vittoria veronese all’ultimo minuto, cioè ha mollato, non è stata capace di battersi fino alla fine. Ha il terrore di sbagliare e continua a sbagliare". Ha poi aggiunto il suo punto di vista sulla discussa rivoluzione nel mercato imminente: “Non credo sia pensabile una rivoluzione nel mercato di gennaio, soprattutto alla luce dei soldi spesi in estate. Penso a Piccoli che è stato pagato 25 milioni o al riscatto di Guðmundsson dal Genoa, ecc. Non si può pensare che questo non sia un organico di qualità.

Il problema risiede nel gioco e nel fatto che questa squadra ha bisogno di figure societarie di riferimento. Penso a Giancarlo Antognoni o a Cesare Prandelli, per citare due protagonisti della storia violi. In questo momento così delicato c’è bisogno di queste figure, di questo peso. Soprattutto nell’anno che porta al centenario, che nemmeno il più pessimista dei tifosi viola pensava di vivere in queste condizioni”. Infine ha lanciato un messaggio ai tifosi viola: "La frustrazione dei tifosi è evidente, ma in questo momento se anche i tifosi mollano la squadra non ci sono più speranze“