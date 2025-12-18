Fattori: "Dare la colpa alla Conference della situazione attuale non è giusto"

Sauro Fattori, ex viola e allenatore, ha parlato di Fiorentina, del possibile scambio El Shaarawy-Gudmundsson e di Vanoli a TMW Radio nel corso di "Maracanà". Ecco le sue parole: "Lasciare la Conference e dedicarsi al campionato? Non sono d'accordo, alla fine sono poche partite in Europa, non è impegnativa come EL e Champions. Le partite vere iniziano a marzo qui, dare la colpa alla Conference della situazione attuale non è giusto. Oggi è bene concentrarsi, punto. Tutto si può risolvere, però si deve affrontare in maniera diversa.

Bisogna essere uomini. Sono i giocatori che possono risolvere la questione, sono loro che vanno in campo. Non ce l'ho con Vanoli, che però non ha cambiato niente rispetto a Pioli come princìpi di gioco, e i risultati li avevamo visti. Gudmundsson-El Shaarawy, uno scambio che ci può stare? Sono dinamiche che decideranno società e Vanoli. Si cercano esterni, ma Gudmundsson lo si fa lavorare da esterno ora, prova a farglielo fare".