Il consiglio di Di Canio: "Fiorentina? Abbandoni l'Europa e compri tre giocatori con mentalità"
L'ex calciatore Paolo Di Canio ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero sul campionato di serie A. Sulla Fiorentina in caduta libera dice: "Non c'è società, è distratta dalla Conference e la squadra sente la pressione della piazza. Per salvarsi deve abbandonare l'Europa e comprare tre giocatori che portino mentalità, altrimenti è dura evitare la B".