TREVISANI, Non so perché il Milan non pensi a Italiano

Il telecronista di Mediaset, Riccardo Trevisani, ha parlato a Cronache di Spogliatoio del futuro di Vincenzo Italiano: "Penso che se lo prenderà il Bologna, è la prima scelta per il post Thiago Motta. Già da giovedì i rossoblù si siederanno a un tavolo con l'allenatore: non vedo intralci. Là è tutto perfetto per lui, sia per il modo di giocare, sia perché è un allenatore che ha fatto fino ad oggi decisamente bene in Europa. Il Milan? Non so perché non ci pensi, anche perché Italiano è nettamente superiore a Fonseca".