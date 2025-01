TREVISANI, Beltran commovente: può essere un crack

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Durate Fontana di Trevi, programma del lunedì sera di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato della Fiorentina e di Lucas Beltran: "La partita di Roma è un manifesto di cosa può fare la Fiorentina. Ci sono tanti elementi belli, un gruppo unito, tanti abbracci con l'allenatore. E poi c'è un Beltran commovente. Ne parlo da un anno e mezzo: può davvero diventare un crack, bisogna solo capire in quale ruolo. L’argentino ha fatto una partita di lotta, di governo e non ha mai mollato.

Serve quello per diventare grandi: l'Inter ha vinto lo Scudetto perché Lautaro e Thuram sono stati i primi difensori, questa è l'unica strada. Nel calcio di oggi uno come Le Tissier non può giocare a calcio, gli attaccanti devono difendere come i difensori. Beltran secondo me può fare ancora più gol. Ma lui è il manifesto della vittoria bella della Fiorentina".