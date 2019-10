TRAMEZZANI, Castrovilli mi ricorda Berti. Sottil...

Paolo Tramezzani, allenatore ed esperto di calcio, ha parlato così dei viola: "La Fiorentina cresce di partita in partita, il Milan ha evidenziato tutte le difficoltà domenica sera. Castrovilli? Mi ricorda i primi anni all'Inter di Nicola Berti. È molto intelligente tatticamente, legge bene le situazioni e sa stare in campo come si deve. Sottil? Far parte di un progetto importante anche se gioca poco può aiutarlo a migliorare. Più avanti Montella lo utilizzerà di più e giocherà con un attaccante in più: sarà lui".