UEFA Youth League, ecco le formazioni di Fiorentina-Septemvri Sofia
Il Viola Park ospita la sfida d’andata del secondo turno del percorso Campioni Nazionali di UEFA Youth League, con la Fiorentina pronta ad affrontare il Septemvri Sofia. Il confronto si completerà la prossima settimana in Bulgaria, dove andrà in scena la gara di ritorno. Queste le formazioni ufficiali del match in programma alle 14:30.
FIORENTINA (3-4-2-1): Fei; Boskovic, Turnone, Melani; Martini, Beldenti, Mataran, Perrotti; Forte, Croci; Campaniello. A disp.: Magalotti, Cianciulli, Egharevba, Bianchini, Pietropaolo, Corduneanu, Tosti, Chiti, Barbone. Allenatore: Aurelio Andreazzoli
SEMPTEMVRI SOFIA (4-2-3-1): Kehayov; Tanev, Trankov, Petkov, Stoichkov; Vutov, Mihaylov; Genchev, Dobrev, Dzhamov; Chelebiev. A disp.: Agushev, Stoyanov, Razhdabov, Vasilev, Kanev, Atalakov, Grozdanov, Marinov, Tsenov. Allenatore: Petar Vasilev
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