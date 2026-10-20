Caressa boccia Di Bello: "Ha arbitrato malissimo ma occhio ad invocare il Var"

Il telecronista Sky, Fabio Caressa sul proprio canale Youtube ha commentato l'operato dell'arbitro Di Bello in Fiorentina-Como: "Di Bello ha arbitrato malissimo la partita del Franchi, il metro di giudizio non era chiaro neanche a lui. E' un arbitro in difficoltà, non riesce ad adattarsi a questa nouvelle vague", ha dichiarato il telecronista che ritiene il fallo non fischiato a Milla su Gonçalves un errore evidente. "È una difficoltà che si era già manifestata in Genoa-Napoli, in occasione del gol di De Bruyne contestato per una spinta, e che è riemersa al Franchi sul contatto di Milla ai danni di Goncalves".

Sull'intervento del Var però il giornalista chiede equilibrio tra la linea di ora e quella di prima: "Occhio a dire che il VAR deve intervenire, ok che era fallo ma se il VAR comincia ad intervenire anche su queste cose di campo, allora ricominciamo come prima. Per avere una linea che funzioni fino a fine stagione, bisogna tenere duro in questo momento come stanno facendo alcuni VAR ".

La conclusione insomma è che "l'errore di Di Bello c'è e resterà ma teniamo duro, anche se ci sono errori clamorosi come quello di Firenze, sennò poi si torna alla confusione".