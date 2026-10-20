Kean ancora out? Il ct azzurro Mancini pensa a Raimondo

Kean ancora out? Il ct azzurro Mancini pensa a RaimondoFirenzeViola.it
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martedì 20 ottobre 2026, 19:00News
di Redazione FV

L'ex attaccante della Fiorentina ora al Como, Moise Kean, potrebbe rientrare sabato anche se non ci sono certezze, come annunciato da Fabregas oggi in conferenza stampa pre Champions. Ma la sua condizione precaria potrebbe metterlo in dubbio per le convocazioni di novembre della Nazionale.

Ecco perché l'accento degli osservatori azzurri è sul capocannoniere della serie A, Antonio Raimondo del Frosinone, in prestito dal Bologna. Lo scrive Tuttomercatoweb. Il giocatore in occasione della precedente sosta per le Nazionali era in Under 21 anche se era rientrato al club prima per via di un infortunio. Forte dei 7 gol in campionato l'attaccante potrebbe essere dunque il nome nuovo per l'attacco azzurro.