TOTTI, Blitz al Frosinone per veder giocare il figlio

(ANSA) - ROMA, 09 SET - Francesco Totti spettatore d'eccezione alla Città dello Sport di Ferentino in occasione della partitella in famiglia tra il Frosinone e la sua squadra Primavera. Il campione della Roma era a bordo campo per vedere all'opera il figlio Cristian, da quest'anno attaccante della Primavera del club frusinate. Totti senior ha assistito alla partita con attenzione e poi si è intrattenuto a parlare con Eusebio Di Francesco, amico di vecchia e compagno di squadra nella Roma dello scudetto del 2001. Presente a Ferentino anche l'ex difensore della Lazio Pippo Pancaro, avversario di Totti in tanti derby ed oggi allenatore. Per la cronaca la partita è finita 8-0 per la squadra di Di Francesco.

Un buon test per la squadra maggiore in vista della ripresa del campionato di serie A in programma domenica 17 in casa contro il Sassuolo. In grande evidenza il brasiliano Kaio Jorge, autore di un poker di reti. Gli altri gol portano la firma di Cuni (2), Caso e Baez. Assenti i nazionali Cheddira, Kvernadze ed Oyono. (ANSA).