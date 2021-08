TORREIRA, Offerta dalla Germania ma vuole l'Italia

Lucas Torreira è ancora al centro dell'interesse di diversi club italiani (Fiorentina e Lazio su tutte), ma nel frattempo vive l'inizio stagione da separato in casa all'Arsenal. Il centrocampista ex Sampdoria è infatti in partenza da Londra ma, secondo quanto riportato da SkySport, nelle ultime ore avrebbe dato la priorità ad un suo ritorno in Italia, mettendo in stand-by per il momento l'offerta arrivata dall'Eintracht Francoforte. La volontà dell'uruguayano è quindi quella di tornare in Serie A.