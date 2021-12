TORREIRA, Mio padre pensava tirassi io la punizione

Lucas Torreira si è intrattenuto con i canali social della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole: "Ho perso con Quarta a Fifa e mi sono arrabbiato tantissimo. Il calcio in Uruguay? Ho iniziato a giocare a 3 anni a Fray Bentos, in famiglia mia giochiamo tutti e vivevo a 100 metri dal centro sportivo della città. Sono stato fortunato e ringrazio la mia famiglia. Il pallone? Da piccolo ne ricevevo sempre uno a Natale, penso che sia l'oggetto più importante per me e per noi calciatori. Io cerco di aiutare sempre la squadra a vincere e penso che lo sto facendo molto bene. Sono contento di rendere felici i tifosi".

L'inizio di stagione?

"Stiamo andando bene e questo aiuta a lavorare sereni".

La punizione e il video del padre?

"Pensava che stessi calciando io (ride, ndr). Secondo me anche il portiere del Bologna è caduto nella mia finta. Mio padre a volte mi massacra dopo una sconfitta anche se io sono arrabbiato. Però mi piace. A marzo ho perso mia madre ed essere vicino a lui per me è molto importante".

Il mister?

"Ci fa lavorare molto e noi lo stiamo sempre a sentire. Poi quando finisce l'allenamento magari ci mettiamo a scherzare. C'è un grande gruppo qui alla Fiorentina".