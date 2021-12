TORREIRA, Che gioia il primo gol in viola. Grande reazione

Lucas Torreira è stato il gran protagonista della partita di oggi tra Fiorentina e Sassuolo. Il centrocampista viola ha infatti messo a referto le sue prime partecipazioni ai gol dal suo ritorno in Italia; un assist per il momentaneo 1-2 di Dusan Vlahovic ed il fortunoso ma fondamentale timbro nel 2-2 definitivo, le prestazioni dell'ex Atletico Madrid stanno lievitando a vista d'occhio. Torreira, pedina già insostituibile per Vincenzo Italiano, ha espresso sui social la gioia per la sua prima rete con la maglia della Fiorentina e la soddisfazione per la reazione mostrata dalla squadra attraverso questa didascalia: "Cerchiamo sempre la vittoria, ma ottenere un pareggio in questo modo è positivo.La squadra non si è mai arresa e ha saputo superare le avversità. Ci sono sempre cose da correggere, ma partiamo con buone sensazioni.Felice per il mio primo gol con La Fiore! Forza Viola!"