TORINO, Vandalizzata la sede: "Cairo Vattene"

Continua ad esserci indifferenza e in alcuni casi ostilità nei confronti di Urbano Cairo a Torino: nonostante l'ottimo risultato pre-sosta (4-0 al Brescia), come mostra tuttomercatoweb.com alcune frange del tifo granata hanno scritto: "Cairo vattene" sui muri della sede del Torino, in Via Arcivescovado. Di seguito la foto: