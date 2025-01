TORINO, Si muove per Casadei: offerti poco meno di 10 mln

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Situazione di mercato in evoluzione in queste ore attorno al nome di Cesare Casadei, centrocampista classe 2003 in aria di lasciare il Chelsea in questo mercato di gennaio e sul quale si sono mosse e si stanno ancora muovendo diverse realtà del nostro paese, intenzionate a far fare all'ex Inter il suo debutto ufficiale in Serie A. Secondo quanto riporta TMW, nella giornata di oggi sono stati avvistati emissari del Torino a Londra e hanno presentato all'attenzione del Chelsea una proposta a titolo definitivo di poco inferiore ai 10 milioni di euro.

Occhio però al rilancio della Lazio in arrivo: al Chelsea, infatti, si aspettano di ricevere già nelle prossime ore una contro-offerta da parte dei biancocelesti, disposti ad andare sopra i 10 milioni di euro, con inclusa anche una percentuale sulla futura rivendita da destinare al club londinese.