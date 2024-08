TORINO, Pareggio con i dilettanti del Bourgoin-Jallieu

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - TORINO, 01 AGO - Finisce con un pareggio anche il secondo test del Torino di Paolo Vanoli in Francia. Dopo lo 0-0 contro il Lione, arriva l'1-1 contro il Bourgoin-Jallieu, squadra di quinta divisione (campionato di Eccellenza in Italia, ndr). Il tecnico dà spazio ai calciatore che avevano giocato di meno la sera prima, lo scozzese Adams trova il suo primo gol in granata. Pochi minuti dopo, al 57', il pareggio firmato da Moujetzki. Ora la squadra proseguirà gli allenamenti in Francia e si preparerà all'ultimo impegno di questa mini-tournée, la sfida di sabato 3 agosto alle 17 contro il Metz, retrocesso in Ligue 2 durante la scorsa stagione. (ANSA).