TORINO, In bocca al lupo via social alla Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La finale di questa sera non è importante solo per la Fiorentina, che ovviamente si gioca un trofeo. E' importante anche pr il Torino che, essendosi classificato nono in Serie A, sarebbero qualificati ai preliminari di Conference League in caso di vittoria viola. La società granata ha fatto via social l'in bocca al lupo alla squadra di Italiano. Questo il post su X del club granata: