Roma-Cremonese chiude la domenica di Serie A: le formazioni ufficiali
La ventiseiesima giornata di Serie A si avvicina al termine. La Roma ospita la Cremonese per una gara molto importante da entrambi i lati, sia per la corsa Champions League sia per la salvezza, con la Fiorentina spettatrice interessata. Ecco le formazioni ufficiali del match:
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Zaragoza, Pellegrini; Malen.
A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Angelino, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziolkowski, Pisilli, Arena, Vaz, Ghilardi.
All: Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Folino, Luperto; Zerbin, Payero, Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Sanabria.
A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Djuric, Vardy, Bianchetti, Ceccherini, Pavesi, Vandeputte, Faye, Grassi, Bondo.
All: Nicola.
