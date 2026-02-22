Il Parma a un passo dalla salvezza: vittoria per 1-0 sul Milan a San Siro
Colpo di scena nella 26a giornata di Serie A: il Parma vince 1-0 a San Siro contro il Milan che scivola a -10 dall'Inter. Gialloblù pericolosi già dopo 70" con una girata in area di Pellegrino deviata e di poco a lato. Poco dopo, i rossoneri perdono Loftus-Cheek, che si scontra con Corvi e prende una botta: al suo posto, già al 10', entra Jashari. Nel primo tempo, i rossoneri ci provano soprattutto col neoentrato e con Pulisic, che prima dell'intervallo da buona posizione si divora il possibile vantaggio.
Nel finale, il gelo sul Meazza: angolo e colpo di testa di Troilo che fa 1-0. Inizialmente, Piccinini annulla, ma viene richiamato al Var: niente fallo né dell'autore del gol né di Valenti su Maignan e così i gialloblù centrano la terza vittoria di fila, ancora negli ultimi minuti, salendo a quota 32 e blindando la salvezza.
