La Fiorentina informa: alta affluenza al Franchi, oggi cancelli aperti dalle 16:30

Attraverso una nota pubblicata pochi minuti fa sul sul sito ufficiale, la Fiorentina informa i propri tifosi che, in virtù dell’alta affluenza prevista per la gara con il Pisa, in programma oggi, lunedì 23 febbraio alle ore 18:30, si potrà accedere allo stadio Franchi a partire dalle 16:30. Per garantire un ingresso sereno ed evitare situazioni di calca nei pressi dei varchi d'accesso e dei tornelli, si invitano tutti i supporters viola che ne avessero possibilità, considerando l'orario della gara e la giornata feriale, ad arrivare con ampio anticipo agli ingressi. Gli abbonati potranno, inoltre, utilizzare l’App Fiorentina per l'ingresso ai tornelli.

Accedendo alla propria area personale MyFiorentina sarà possibile mostrare InViola Premium Card e tagliando segnaposto in digitale. La funzionalità è valida anche per tutti coloro caricheranno il proprio biglietto su InViola Premium Card.