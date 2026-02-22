Palladino batte Conte in rimonta, tra Atalanta e Napoli finisce 2-1
La dea continua la sua striscia di risultati utili consecutivi battendo il Napoli, ma all'intervallo era il Napoli a condurre grazie al colpo di testa dell'ex Bologna, Sam Beukema, che sfrutta al meglio la punizione di Gutierrez e porta in vantaggio la squadra di Conte. Allo scoccare del 45' viene assegnato un calcio di rigore al Napoli per l'irregolarità di Hien su Hojlund, dopo la revisione del Var viene revocato il penalty e l'ammonizione al centrale nerazzurro. Ad inizio secondo tempo arriva il raddoppio del Napoli con Hojlund, ma Chiffi annulla la rete per un presunto fallo del danese ai danni di Hien.
Al 61' arriva la rete del pareggio dei bergamaschi con Pasalic, che svetta sul corner di Zalewski e fa 1-1. L'Atalanta la ribalta al 81', ancora di testa, ma questa volta è quella di Samardzic, che sovrasta Buongiorno sul traversone di Bernasconi e porta avanti la dea.
