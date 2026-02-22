Il Milan sfida il Parma per tenere il passo dell'Inter: le scelte ufficiali
Dopo la vittoria ottenuta nella giornata di ieri dall'Inter sul campo del Lecce per 2-0, oggi tocca al Milan rispondere ai cugini nerazzurri, in questo momento sopra di 10 punti rispetto ai rossoneri. La squadra di Massimiliano Allegri (oggi squalificato) si troverà di fronte il Parma di mister Cuesta, alla ricerca della terza vittoria consecutiva, dopo quelle ottenute con Bologna e Verona. Risultati che hanno fatto respirare i ducali, ponendoli a +8 sulla zona rossa, ancora però non del tutto fuori dalla lotta retrocessione. Queste le formazioni ufficiali del match delle 18, una sfida tutta da vivere nel palcoscenico di San Siro:
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Bartesaghi; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Leão. A disp.: Pittarella, Terracciano; Athekame, De Winter, Odogu, Pavlović; Fofana, Jashari, Ricci; Füllkrug, Nkunku. All.: Massimiliano Allegri.
PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Ordoñez, Valeri; Strefezza, Pellegrino. A disp.: Casentini, Rinaldi; Carboni, Drobnič, Mena; Cremaschi, Estévez, Nicolussi, Sørensen; Elphege, Ondrejka, Oristanio. All.: Carlos Cuesta.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati