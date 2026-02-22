Dominio rossoblù al Ferraris di Genova: netto 3-0 di De Rossi al Torino

Il Genoa di De Rossi domina un Torino spento e difensivamente leggero nei confronti degli interpreti d'attacco dei rossoblù. La partita si sblocca dopo 21' con la rete di Norton-Cuffy, che raccoglie la respinta corta e centrale di Paleari sul tiro di Ekuban e mette in rete. Il dominio dei padroni di casa si consolida di lì a poco con il raddoppio fotocopia del vantaggio, con Ekuban, che emula il compagno e sulla conclusione di Baldanzi, lasciata a pochi passi dalla porta da un impreciso Paleari, fa 2-0.

Il primo tempo si chiude con l'espulsione scellerata di Ilkhan, che atterra duramente Colombo e pone così fine alla sua partita. Nella ripresa il Genoa gestisce il vantaggio e al 83' il neoentrato Junior Messias sfrutta al meglio l'errore di Pedersen e chiude il match facendo 3-0.