La Roma travolge la Cremonese: 3-0. Domani i viola possono agganciare i grigiorossi
Il successo ottenuto dalla Roma contro la Cremonese fa felice la Fiorentina: i giallorossi si sono infatti imposti per 3-0 sulla squadra di Nicola che dunque, in caso di successo dei viola domani contro il Pisa, sarebbero agganciati da De Gea e soci al quartultimo posto a quota 24 punti, dove c’è anche il Lecce (ko ieri 2-0 contro l’Inter). A decidere la sfida le reti - tutte nella ripresa - di Cristante (59’), Ndicka (77’) e Pisilli (86’).
La Roma invece con questa vittoria è salita a quota 50 punti, al pari del Napoli al 3° posto..
