Polverosi avverte: "Fiorentina, occhio alle palle inattive: arrivano i giganti del Pisa"

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi presenta così Fiorentina-Pisa, derby toscano in programma oggi alle 18.30 al Franchi:

"Stavolta conta ancora di più perché di mezzo c’è la salvezza. Il ricordo dell’andata deve mettere in guardia i viola. Finì zero a zero, ma il Pisa avrebbe meritato la vittoria. E ancora più attenzione servirà a De Gea e ai suoi compagni della difesa quando la squadra del giovanissimo Hiljemark si presenterà in area per i calci d’angolo. Arriverà gente con un fisico da corazziere: Touré (altezza 1,88 centimetri) ha segnato con un colpo di testa il primo gol pisano all’Arena Garibaldi contro la Cremonese; Durosinmi (1,92) di testa ha invece realizzato la sua prima rete in Italia; Canestrelli porta in area i suoi quasi due metri (1,95 per l’esattezza); Moreo si presenta con 191 centimetri ed è uno dei migliori colpitori di testa della Serie A. Considerando che sui calci piazzati a sfavore non è proprio il massimo della sicurezza, alla Fiorentina converrà aprire bene gli occhi".