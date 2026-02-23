Fiorentina-Pisa è corsa sulle fasce: duello chiave a sinistra tra Parisi e Touré

Vincere i duelli individuali per spostare dalla propria parte l’inerzia della partita. La Nazione inquadra Fiorentina-Pisa così, come un gioco di duelli, e ne sottolinea uno che, secondo il quotidiano, sarà decisivo, ovvero quella sulla corsia mancina viola tra Fabiano Parisi e Idrissa Tourè, titolarissimo da inizio stagione. Di certo non si cercheranno palloni alti in quella zona del campo (i rinvii di De Gea, per esempio, saranno orientati altrove) perché Parisi paga diversi centimetri allo statuario avversario. Ma in una logica più tattica può essere proprio l’esterno viola a farsi rincorrere. Dipenderà dall’inerzia della gara, ma Fabiano è uno dei giocatori della Fiorentina che sta meglio in assoluto.

Duttilità, applicazione, serietà negli allenamenti. Ha sofferto la concorrenza di Gosens, ma ha ribaltato le gerarchie. Adesso di lui e dei suoi strappi Vanoli non può farne a meno. Guizzante, fresco, l’avversario ha fisicità dalla propria parte, ma di certo è più lento, scrive la Nazione.