Torino corsaro a Roma: basta la perla del Cholito Simeone

Il Torino, dopo l'avvio choc a Milano e il pari interno con la Fiorentina, riparte alla grande nella seconda trasferta stagionale ed espugna l'Olimpico per 1-0. E' un bel gol dell'ex Fiorentina e Napoli Cholito Simeone a decidere la gara con la Roma e a regalare la prima vittoria ai granata mentre i giallorossi si leccano le ferite. In classifica la Roma resta a quota 6 mentre i granata fanno un bel balzo in avanti portandosi a quattro punti.