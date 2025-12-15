Chelsea, Maresca attacca il club, per i tabloid è pronto l'esonero

(ANSA) - LONDRA, 15 DIC - La vittoria sull'Everton ha portato sollievo sul campo, ma la burrascosa conferenza stampa post‑gara di Enzo Maresca ha sollevato più di un dubbio sul suo futuro sulla panchina del Chelsea. Nonostante i suoi Blues abbiamo interrotto una striscia di quattro partite senza successi, e riscattato il ko subito a Bergamo in Champions League, a fine gara il tecnico italiano ha descritto le "ultime 48 ore" come le "peggiori" dal suo arrivo al club londinese, lamentando un mancato supporto nei confronti suo e della squadra. Un attacco diretto alla dirigenza del Chelsea, anche se mai nominata direttamente. Maresca si è limitato a precisare che non intendeva criticare i tifosi, che al contrario ha ringraziato, chiarendo che le sue parole erano rivolte alle "molte persone che non ci hanno sostenuto".

Dichiarazioni che hanno fatto emergere tensioni nel rapporto con i vertici del club. E che ora alimentano sui tabloid inglese speculazioni circa la sua permanenza a Stamford Bridge, scatenando un inevitabile toto-allenatori: tra i nomi suggeriti come possibile sostituto spunta quello di Oliver Glasner, attuale manager del Crystal Palace, il cui contratto scade la prossima estate e che ha fatto bene con i londinesi, ottenendo posizioni di classifica lodevoli nonostante risorse limitate. Mentre Maresca prova a stemperare i toni, i media locali continuano a interrogarsi sul rapporto tra allenatore e club, e su quanto queste frizioni possano influenzare la direzione sportiva nei prossimo futuro. (ANSA).