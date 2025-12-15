FirenzeViola Vanoli e una fiducia per ora confermata. Ma non sarà infinita: la sua mano deve ancora vedersi

La Fiorentina ha preso la decisione di andare avanti con Paolo Vanoli. Il suo lavoro è apprezzato, visto che c'era da ritrovare un livello fisico al di sotto degli standard. Ma ora non basta. Il tecnico in questo mese e mezzo non ha ancora sbloccato la squadra dal punto di vista dei risultati, con soli due punti in sei partite e nessuna vittoria. Tatticamente è rimassto al 3-5-2, passando alla difesa quattro solo in qualche spezzone.

E' dunque necessario che, pur giustificato dall'assenza di esterni e Kouame che dopo 7 mesi di inattività non può assicurare minutaggio, l'allenatore apporti qualche soluzione ma soprattutto faccia ritrovare sserenità alla squadra.

Il gruppo, così come tutto l'ambiente è depresso e serve una figura che sappia infondere sicurezza ma anche quell'entusiasmo venuto meno in tanti giocatori. La scorsa stagione la squadra viaggiava sulle ali dell'entusiasmo, Kean segnava perché si divertiva. Ora va ridato al sorriso prima alla squadra perché poi, con i risultati, sappia riportarlo sulla bocca dei tifosi.

Il 21 dicembre, dopo la partita con l'Udinese sarà fatto un nuovo bilancio, perché sotto l'abero ci sia davvero la svolta tanto attesa.