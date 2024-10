TONI, Il Brescia di Pep e Baggio era magia: ve lo racconto

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante viola Luca Toni ha parlato dei tempi al Brescia in cui condivideva lo spogliatoio con Baggio e Guardiola: "Non era una semplice squadra, era magia. Era una squadra composta da tanta gente affamata più due fuoriclasse assoluti, Robi e Pep, che però si erano calati perfettamente nello spirito di chi deve battagliare ogni domenica. Di Pep mi colpì l'umiltà: una volta mi chiese se poteva restare a fine allenamento a farmi qualche cross. Stiamo parlando di uno che al Barcellona aveva vinto tutto. Di calcio non potevo insegnargli nulla, ma sull’abbigliamento sì: i primi tempi usciva con delle camicie a fiori improponibili. Baggio? Aveva la stessa umiltà e prendeva sempre le parti dei più deboli.

A Baggio feci una richiesta esplicita: “Robi, hai fatto segnare tutti in carriera, ma ora viene il difficile: devi farlo anche con me...”. E giù a ridere. Il clima era quello. È stata la nostra forza, merito anche di Mazzone. Dove arriverebbe oggi quella squadra? Lotterebbe per uno posto in Champions".