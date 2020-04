TONELLI SR, Finiamola qui. Se anche la Fiorentina...

Pietro Tonelli, medico chirurgo e papà del difensore Lorenzo Tonelli della Sampdoria, ha così parlato in collegamento con Radio Marte: "Io l'avevo detto da subito che sarebbe stato drammatico dal punto di vista medico, ma ancora di più sotto l'aspetto sociale. Questa situazione mi fa una paura terribile, non posso pensare che ci sono persone che non possono più andare a lavoro o peggio che lo stanno perdendo. Mi auguro almeno che la gente possa ritrovare alcuni valori che avevamo perso, dimenticando il mondo come era prima".

Riprenderà la Serie A?

"La si fa facile a volte a parlare di ricominciare, ma per me sarebbe meglio finirla qui. Ho visto che anche nella Fiorentina ci sono diversi ragazzi che stanno male. Ieri mi dicevano che il medico della Fiorentina stava ancora male, poveretto. E se la prende il medico la possono prendere tutti, perché lavora a stretto contatto con i giocatori".