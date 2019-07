TMW, Nuovi contatti SPAL-Torino per Bonifazi

La SPAL è ancora in pressing per Kevin Bonifazi. Il club di Ferrara non molla la presa per il centrale di difesa classe '96 di proprietà del Torino e, anche nelle prossime ore, tornerà a chiedere alla società granata il giocatore di Rieti che ha già trascorso due stagioni agli ordini di mister Semplici. Appuntamento in programma, anche se trovare una quadra sulla valutazione non sarà semplice visto che il Toro chiede almeno 15 milioni di euro (e la SPAL, almeno per il momento, non vuole inserire Fares nella trattativa).