TMW, i migliori 100 giovani italiani: Croci guida il gruppo viola, sette i presenti

C’è anche tanta Fiorentina nella classifica dei migliori cento giovani italiani stilata da TuttoMercatoWeb. Una selezione dedicata ai calciatori nati tra il 2005 e il 2010, che tiene conto del rendimento attuale ma soprattutto delle prospettive di crescita. A guidarla è Francesco Pio Esposito dell’Inter, seguito da Marco Palestra del Chelsea e Samuele Inacio del Borussia Dortmund.

Il primo rappresentante viola è Federico Croci, che conquista il 13° posto. Un piazzamento di rilievo per il classe 2010 della Primavera, capace di collocarsi a ridosso della top ten pur essendo tra i più giovani dell’intera selezione. Croci è inoltre il primo, in ordine di classifica, tra i calciatori nati nel 2010: un riconoscimento che ne sottolinea le prospettive e lo pone davanti a diversi ragazzi già impegnati nel calcio professionistico.

Sono sette complessivamente i giocatori legati alla Fiorentina presenti nella graduatoria, considerando anche i prestiti in entrata e in uscita. Alle spalle di Croci si trova Pietro Comuzzo, classe 2005, 20° e attualmente al Torino in prestito dai viola. Seguono Tommaso Martinelli, portiere del 2006 in prestito all’Avellino, al 25° posto, e Niccolò Fortini, altro classe 2006 trasferitosi temporaneamente al Torino, 31°.

Più avanti nella lista figura Eddy Kouadio, classe 2006 in prestito al Monza, 54°. Al 69° posto c’è invece Thomas Campaniello, attaccante del 2008 che veste la maglia della Primavera viola in prestito dall’Empoli. Chiude il gruppo Tommaso Vannucchi, portiere classe 2007 in prestito all’Arzignano, 84°.