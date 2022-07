TMW, La Reggina punta anche Gori per l'attacco

Dopo un trittico di acquisti proveniente dalla Primavera della Fiorentina, la Reggina punta al poker: ingaggiati negli scorsi giorni Niccolò Pierozzi, Eduard Dutu e Vittorio Agostinelli, il club calabrese sarebbe anche piombato su Gabriele Gori. Il centravanti, che ha preso parte al ritiro viola di Moena, sembrava promesso sposo dell'Ascoli; adesso invece, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la Reggina sarebbe in vantaggio sul classe '99. Gli amaranto provano a chiudere per un altro ex Primavera viola e puntano al doppio colpo in attacco, con l'attuale attaccante Bologna Federico Santander nel mirino dei calabresi.