TMW, La Fiorentina sta insistendo per Junior Messias

Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il Crotone non ha fretta ma in casa calabrese non si sono ancora sciolti i nodi legati alle posizioni di Junior Messias e Simy. Su quest'ultimo c'è da registrare anche il forte interesse della Salernitana, ma l'elevato ingaggio che ha frena - e di fatto rende impossibile - l'operazione. Richieste ingenti, ma da parte del club, per Messias, sul quale la Fiorentina sta insistendo comunque, per portarlo quanto prima in viola.