TMW, Italiano si riaccende. Nuovi contatti tra le parti

Anche da TuttoMercatoWeb.com arriva la conferma: non solo la pista per Vincenzo Italiano nuovo allenatore della Fiorentina è aperta, ma sembra proprio essere tornata a scaldarsi nuovamente. Le parti sono tornate a parlare e proprio in queste ore andrà in scena l’ultimo e decisivo contatto per arrivare ad una decisione in un senso o nell’altro. Ore calde.